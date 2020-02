Apel w sprawie ataków na Mariana Turskiego “Wzywamy opinię publiczną, media, polityków, osoby prywatne i osoby publiczne o stanowcze sprzeciwianie się językowi nienawiści, językowi antysemityzmu, rasizmu i wykluczenia” – apelują sygnatariusze oświadczenia ws ataków na Mariana Turskiego po jego przemowie, wygłoszonej w 75. rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Pismo podpisali szefowie Otwartej Rzeczpospolitej i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. Przemówienia Mariana Turskiego podczas uroczystości z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau było komentowane w kraju, a także w światowych mediach jak m.in. “Washington Post”, “Guardian” czy France24. Turski zwrócił się do “pokolenia swojej córki i wnuków”. – Kiedy widzicie, że przeszłość jest naciągana do aktualnych potrzeb polityki. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek mniejszość jest dyskryminowana. (…) Nie bądźcie obojętni kiedy jakakolwiek władza narusza prawa już istniejące. Nie bądźcie obojętni, bo nawet się nie obejrzycie, jak na was, na waszych potomków “jakiś Auschwitz” nagle spadnie z nieba – mówił Turski, b. więzień obozu, dziennikarz, historyk, jeden z głównych twórców warszawskiego Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

