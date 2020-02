Apple dostał karę za spowalnianie telefonów Francuski urząd ochrony konkurencji i konsumenta nałożył na koncern Apple grzywnę w wysokości 25 milionów euro za celowe spowalnianie działania starszych telefonów i nieinformowanie o tym klientów. Postępowanie w tej sprawie trwało dwa lata. Według francuskiego urzędu właściciele iPhone’ów “nie zostali poinformowani, że instalowanie aktualizacji iOS (10.2.1 i 11.2) może spowolnić ich urządzenia”, a tym samym koncern dopuścił się “oszukańczej praktyki handlowej”. W ramach zawartej ugody Apple musi zamieścić informację o orzeczeniu na swojej francuskojęzycznej stronie internetowej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

