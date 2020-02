Armia USA będzie znowu używać min przeciwpiechotnych To oznacza, że USA ostatecznie nie przystąpią do międzynarodowego porozumienia z lat 90., w którym większość krajów na świecie zgodziła się nie używać, nie produkować i nie składować takich min. Pentagon poinformował dziś, że prezydent Trump pozwolił dowódcom wojskowym na używanie takich min “w wyjątkowych sytuacjach”. Które sytuacje są wyjątkowe — tego prezydent nie określił dokładnie, Pentagon będzie o tym każdorazowo decydować. Poprzedni prezydent USA Barack Obama zdecydował, że jedynym miejscem, gdzie armia USA nie może zrezygnować z użycia min, jest Półwysep Koreański. Eksperci uważają, że położone tam olbrzymie pola minowe są niezbędne, by powstrzymać ewentualną inwazję armii północnokoreańskiej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

