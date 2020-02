Arsenal i Ajaks za burtą Ligi Europy Manchester United w 1/8 finału rozgrywek Ligi Europy. Czerwone Diabły przypieczętowały awans, pokonując w rewanżu u siebie Club Brugge aż 5:0. W kolejnej rundzie zabraknie natomiast innej angielskiej drużyny Arsenalu. Odpadł też Ajax, sensacyjny półfinalista poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. Manchester przed tygodniem zremisował w Belgii 1:1. W korzystnej sytuacji przed drugim spotkaniem postawiła go bramka Anthony’ego Martiala. W czwartek angielski zespół musiał sobie radzić bez Francuza, który w ostatnim momencie wypadł ze składu z powodu kontuzji. Goście pogrzebali swoje szanse na awans bardzo szybko. W 20. minucie po strzale Daniela Jamesa piłkę zmierzającą w światło bramki interwencją rodem z siatkówki strącił ręką Simon Deli. Iworyjczyk został wyrzucony z boiska, a rzut karny pewnie wykorzystał Bruno Fernandes. W pierwszej części Czerwone Diabły zdążyły dorzucić jeszcze dwa gole. Trafiali Odion Ighalo i Scott McTominay. Pod koniec meczu dubletem zdążył popisać się Fred. Z dwubramkową zaliczką do rewanżu z Łudogorcem Razgrad przystępowali gracze Interu. Mediolańczycy nie mogli jednak liczyć na wsparcie fanów. Ze względu na epidemię koronawirusa spotkanie na San Siro odbyło się bez udziału kibiców. Goście niepodziewanie objęli prowadzenie po bramce Cauli Oliveira-Souzy, ale mediolańczycy szybko odpowiedzieli. Jeszcze przed przerwą na listę strzelców wpisali się Cristiano Biraghi i Romelu Lukaku. W drugiej połowie bramki już nie padły. Nie uratował się Ajax, który musiał odrabiać dwubramkową stratę z pierwszego spotkania z Getafe na wyjeździe (0:2). W rewanżu Hiszpanie szybko objęli prowadzenie i gospodarze potrzebowali w tej sytuacji czterech bramek. Zdobyli tylko dwie. I odpadli. Kolejny zawód kibicom sprawił Arsenal. Kanonierzy po dziewięćdziesięciu minutach przegrywali u siebie z Olympiakosem 0:1 i potrzebna była dogrywka. W 113. minucie do remisu pięknym strzałem nożycami doprowadził Pierre-Emerick Aubameyang i wydawało się, że londyńczycy dopną swego. Nic z tego. Minutę przed końcem gola na wagę awansu strzelił dla gości El Arabi. Wyniki 1/16 Ligi Europy: środa, 26 lutego: SC Braga – *Rangers FC 0:1; pierwszy mecz 2:3 czwartek, 27 lutego: KAA Gent – *AS Roma 1:1; pierwszy mecz 0:1 Malmoe FF – *VfL Wolfsburg 0:3; 1:2 *LASK Linz – AZ Alkmaar 2:0; 1:1 *FC Basel – APOEL Nikozja 1:0; 3:0 FC Porto – *Bayer Leverkusen 1:3; 1:2 *Istanbul Basaksehir – Sporting Lizbona 4:1; 1:3 Espanyol Barcelona – *Wolverhampton Wanderers 3:2; 0:4 Benfica Lizbona – Szachtar Donieck* 3:3; 1:2 Inter Mediolan* – Łudogorec Razgrad 2:1; 2:0 Manchester United* – FC Brugge 5:0; 1:1 Arsenal Londyn – Olympiakos Pireus* – 1:2 (po dogrywce); 1:0 FC Sevilla* – CFR Cluj 0:0; 1:1 Celtic Glasgow – FC Kopenhaga* 1:3; 1:1 Ajax Amsterdam – Getafe* 2:1; 0:2 FC Salzburg – Eintracht Frankfurt – mecz przełożony z powodu huraganu, zostanie rozegrany w piątek Na tym etapie rywalizacji występują drużyny, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w 12 grupach Ligi Europy, a także osiem zespołów z trzecich lokat w grupach Ligi Mistrzów. Losowanie par 1/8 finału zaplanowano na piątek. Finał zostanie rozegrany 27 maja w Gdańsku. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.