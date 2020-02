Artyści żegnają Pawła Królikowskiego W czwartek rano zmarł Paweł Królikowski. Koledzy z branży nie ukrywają smutku związanego ze śmiercią ich przyjaciela. “Trudno się z tym pogodzić”– napisał Cezary Żak, z którym Królikowski grał w serialu “Ranczo”. Przypomnijmy, że Paweł Królikowski od lat walczył z chorobą neurologiczną. W 2019 roku poddał się operacji, co było powodem jego nieobecności w finale 11. edycji programu “Twoja twarz brzmi znajomo”. Jeszcze przed końcem zeszłego roku żona aktora zapewniała, że jest on w dobrej formie. Odtwórca roli Kusego zmarł w czwartek rano. Aktorzy z planu “Rancza” łączą się w bólu z rodziną zmarłego. “Trudno się z tym pogodzić, ale żegnaj Brachu” – czytamy na Facebooku Cezarego Żaka. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

