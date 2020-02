Austria nie wpuszcza pociągu z Włoch z powodu koronawirusa Austria odmówiła wpuszczenia do kraju pociągu jadącego z Włoch z powodu podejrzenia, że dwoje podróżnych jest zakażonych koronawirusem – informuje tabloid Oe24, powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa. “Wieczorem pociąg będący w drodze z Wenecji do Monachium został zatrzymany na granicy z Austrią. Powód: włoskie koleje państwowe poinformowały OeBB (Oesterreichische Bundesbahnen – autriackie koleje państwowe – red.), że w pociągu znajdują się dwie osoby z objawami gorączki. OeBB poinformowały następnie centrum operacyjne i koordynacyjne ministerstwa spraw wewnętrznych” – cytuje Oe24 oświadczenie ministra spraw wewnętrznych Austrii Karla Nehammera. Szef MSW oznajmił, że “dzięki szybkiej reakcji komisarz odpowiedzialny za powiat Innsbruck-Land był w stanie zapobiec wjazdowi do Austrii”. – Pociąg znajduje się teraz na stacji granicznej Brenner na terytorium Włoch – dodał. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

