Awans polskich tenisistów w najnowszych rankingach Iga Świątek, która w niedawno zakończonym Australian Open dotarła do 1/8 finału, przesunęła się z 56. na 48. pozycję w światowym rankingu tenisistek. Prowadzi – wciąż z dużą przewagą – Ashleigh Barty. (http://www.tvn24.pl) 18-letnia Polka z wielkoszlemowego turnieju w Melbourne odpadła po porażce 7:6 (7-4), 5:7, 5:7 z rozstawioną z numerem 28 Estonką Anett Kontaveit. Triumfatorka imprezy Amerykanka Sofia Kenin, która w wielkim finale rozprawiła się 4:6, 6:2, 6:2 z Hiszpanką Garbine Muguruzą, awansowała z 15. na siódme miejsce. Świątek w zestawieniu WTA tak wysoko jeszcze nie była, nie jest jednak pierwszą rakietą Polski. 42. pozycję na liście zajmuje Magda Linette. O jedną przesunęła się do góry, choć z Australian Open pożegnała się już w meczu otwarcia, ulegając 6:1, 3:6, 4:6 Holenderce Arantxy Rus. Katarzyna Kawa jest 127., Magdalena Fręch – 163. Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour – stan na 3 lutego: 1. (1) Ashleigh Barty (Australia) 8367 pkt 2. (3) Simona Halep (Rumunia) 6101 3. (2) Karolina Pliskova (Czechy) 5290 4. (5) Jelina Switolina (Ukraina) 4775 5. (7) Belinda Bencic (Szwajcaria) 4675 6. (6) Bianca Andreescu (Kanada) 4665 7. (15) Sofia Kenin (USA) 4495 8. (10) Kiki Bertens (Holandia) 3965 9. (9) Serena Williams (USA) 3915 10. (4) Naomi Osaka (Japonia) 3626 … 42. (43) Magda Linette (Polska) 1212 48. (56) Iga Świątek (Polska) 1127 127. (126) Katarzyna Kawa (Polska) 485 163. (168) Magdalena Fręch (Polska) 362. Również Hubert Hurkacz od poniedziałku jest 28. tenisistą świata. 22-letni wrocławianin zakończył wielkoszlemowy Australian Open na drugiej rundzie, ale i tak zdołał awansować o trzy lokaty. Nowym liderem rankingu ATP został triumfator imprezy w Melbourne Serb Novak Djoković. Obecny sezon w wykonaniu Hurkacza jest bardzo udany. Polak rozpoczął nowy rok startem w ATP Cup, w którym pokonał Diego Schwartzmana, Bornę Coricia i finalistę Australian Open Dominica Thiema. Następnie wybrał się do Auckland, gdzie dotarł aż do półfinału. Lekki niedosyt pozostał jedynie po występie w Melbourne Park i porażce w trzech setach z Johnem Millmanem. – Ten rezultat mnie nie zadowolił, ale to dla mnie fajne doświadczenie. Dużo dała mi też wygrana z Dennisem Novakiem w pierwszej rundzie po pięciosetowym boju. Żałuję, że w Melbourne nie mogłem pokazać się z lepszej strony, bo wiem, że stać mnie na skuteczniejszą grę – powiedział Hurkacz w rozmowie z dziennikarzem Eurosportu Markiem Furjanem. – Styczeń nie zakończył się tak, jakbym chciał, ale zrobiłem w nim kilka kroków naprzód, znów wiele się nauczyłem. Udowodniłem sobie, że moja gra jest na wysokim poziomie i jestem w stanie rywalizować z najlepszymi – dodał. Ostatnim z Polaków, który sklasyfikowany był w czołowej “30” rankingu ATP, był Jerzy Janowicz. W sierpniu 2013 roku zajmował 14. miejsce na świecie. 32 najlepszych tenisistów świata ma zagwarantowane rozstawienie w turniejach wielkoszlemowych. Dzięki ósmemu zwycięstwu w Australian Open prowadzenie w światowym rankingu odzyskał Djoković. Na ponowne wyprzedzenie Rafaela Nadala Serb potrzebował 13 tygodni. Swoją przygodę z Melbourne Hiszpan zakończył na ćwierćfinale, przegrywając w czterech wyrównanych setach z Thiemem. Nole po raz piąty objął prowadzenie w rankingu ATP. Łącznie był liderem przez 276 tygodni. Dłużej na szczycie utrzymali się tylko Amerykanin Pete Sampras – 286 oraz Szwajcar Roger Federer – 310 tygodni. (http://www.tvn24.pl) Thiem, pokonany w finale przez Djokovicia, przesunął się z piątej na czwartą pozycję i traci tylko 85 pkt. do wciąż trzeciego Federera. Nieobecny z powodu kontuzji w Melbourne Kamil Majchrzak spadł z 97. na 105. miejsce. Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour: 1. (2) Novak Djoković (Serbia) 9720 pkt 2. (1) Rafael Nadal (Hiszpania) 9395 3. (3) Roger Federer (Szwajcaria) 7130 4. (5) Dominic Thiem (Austria) 7045 5. (4) Daniił Miedwiediew (Rosja) 5960 6. (6) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 4745 7. (7) Alexander Zverev (Niemcy) 3885 8. (8) Matteo Berrettini (Włochy) 2905 9.(10) Gael Monfils (Francja) 2700 10.(11) David Goffin (Belgia) 2555 . .. 28.(31) Hubert Hurkacz (Polska) 1433 105.(97) Kamil Majchrzak (Polska) 526. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

