Awans Świątek po dobrym meczu z Vekić Iga Świątek (50. WTA) gra dalej w turnieju w Dausze. Polska tenisistka pokazała wielką odporność psychiczną i pokonała w pierwszej rundzie katarskiego turnieju Donnę Vekić (24. WTA) 6:4, 7:5. Pierwotnie w meczu otwarcia Świątek miała zagrać z rozstawioną z dziewiątką Białorusinką Aryną Sabalenką. Po wycofaniu się Rumunki Simony Halep doszło jednak do zmian i 18-letnia Polka zagrała z turniejową “17” Vekić. Szansę daną przez los wykorzystała bezbłędnie, choć musiała się sporo natrudzić. W poniedziałek mierzyła się nie tylko z rywalką, ale również z silnie wiejącym wiatrem, który wyraźnie utrudniał grę. Niesprzyjające warunki pogodowe szczególnie odbiły się na dyspozycji serwisowej obu zawodniczek. Polka i Chorwatka raz po raz odbierały sobie podania, ale w decydujących momentach setów, to młodsza o sześć lat Świątek potrafiła zachować więcej zimnej krwi i po niespełna dwóch godzinach przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Był to drugi pojedynek tych zawodniczek i drugi wygrany przez reprezentantkę Biało-Czerwonych. Poprzednio Świątek była lepsza od Vekić w styczniu – w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. Jej kolejną rywalką w katarskim turnieju będzie weteranka kortów Rosjanka Swietłana Kuzniecowa, która wygrała z Turczynką Caglą Buyukakcay 6:2, 6:2. To będzie pierwsze spotkanie tych tenisistek. W grze pojedynczej Świątek jest już jedyną Polką rywalizującą w Dausze. W niedzielę mecz pierwszej rundy przegrała Magda Linette, a w eliminacjach odpadła Magdalena Fręch. Wynik meczu pierwszej rundy: Iga Świątek (Polska) – Donna Vekić (Chorwacja, 17) 6:4, 7:5. Jerzy Janowicz udanie rozpoczął trzeci w obecnym sezonie turniej rangi ATP Challenger Tour na halowych kortach twardych. We francuskim Pau polski tenisista pokonał na inaugurację Czecha Zdenka Kolara 6:4, 7:5. W drugiej połowie stycznia Jerzy Janowicz(ATP 1039) powrócił do rywalizacji po 26-miesięcznej przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi. Łodzianin odniósł pojedyncze zwycięstwa w Rennes i Quimper, dzięki czemu zdobył osiem punktów do rankingu ATP. Po paru tygodniach polski tenisista rozpoczął zmagania w trzecim turnieju rangi ATP Challenger Tour. Dyrektorem zawodów w Pau jest czynny jeszcze gracz, Jeremy Chardy. Janowicz otrzymał dziką kartę, a jego pierwszym przeciwnikiem został Zdenek Kolar (ATP 222). Na początku nasz tenisista potrzebował trochę czasu, aby złapać właściwy dla siebie rytm. Czech po świetnym returnie miał break pointa w drugim, ale Polak odpowiedział asem. Losy premierowej odsłony rozstrzygnęły się przy stanie 4:4. Janowicz rozpoczął gema bardzo pewnym zagraniem po krosie. Gdy jego rywal posłał piłkę w aut, pojawiły się break pointy. Nasz reprezentant nie czekał i zakończył krótką wymianę wygrywającym bekhendem po linii. Po zmianie stron pewnie zamknął seta. W drugiej partii Kolar nie wypracował żadnego break pointa. Tym razem zdołał wygrać podanie ze stanu 15-40 w dziewiątym gemie. Janowicz jednak nie odpuścił i przycisnął po kolejnej zmianie stron. Szybko uzyskał trzy break pointy i świetnym returnem wywalczył przełamanie. Po 75 minutach Polak wygrał ostatecznie 6:4, 7:5. O zwycięstwie Janowicza na pewno zdecydowała dyspozycja serwisowa i 23 posłane asy. Polak zainkasował dzięki wygranej pięć punktów do rankingu ATP. Jego przeciwnikiem we wtorkowym pojedynku (początek o godz. 16:30) będzie rozstawiony z 10. numerem Francuz Maxime Janvier (ATP 173). I runda gry pojedynczej: Jerzy Janowicz (Polska, WC) – Zdenek Kolar (Czechy) 6:4, 7:5 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

