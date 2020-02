Awaryjne lądowanie boeinga 767 Air Canada Awaria samolotu Air Canada lecącego do Toronto. Boeing 767 awaryjnie wylądował na lotnisku w Madrycie. Jak podaje hiszpański związek zawodowy pilotów, z samolotu oderwała się część podwozia i dostała się do silnika. Z kolei “El Pais” informuje, że odpadło jedno z kół. Pojawiły się również informacje, że uszkodzone koło w momencie wybuchu rozrzuciło odłamki. Część z nich trafiły do jednego z silników. Problemy zaczęły się pół godziny od startu maszyny. To wtedy załoga podjęła decyzję o powrocie na lotnisko w Madrycie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

