Banki opuszczają Polskę. Który będzie następny? Zagraniczne grupy wychodzą z Polski ze względu na własne problemy, decyzje strategiczne i malejącą atrakcyjność naszego rynku. W środowym wydaniu pisaliśmy o rozważanej przez Grupę Santander sprzedaży jej polskiego banku, wicelidera naszego rynku. I choć Hiszpanie zaprzeczają, jakoby mieli takie plany, argumenty stojące za samym rozważaniem takiej transakcji wskazują, że z punktu widzenia inwestorów polski sektor najlepsze czasy ma już za sobą. Głównym powodem jest niższe ROE (zwrot z kapitałów własnych, główna miara efektywności finansowej banków), które w sektorze spadło średnio do 6,5 proc. z blisko 13 proc. w 2011 r. Wtedy najlepsze banki osiągały 15 proc. i więcej, teraz tylko ING Bank Śląski ma ROE bliskie 12,5 proc., inne czołowe banki – w okolicach tylko 10 proc. Rentowność spada ze względu na niższe zyski i większe wymogi dotyczące kapitałów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

