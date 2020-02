Bernie Sanders, lider prawyborów u Demokratów, jest tak lewicowy, że Trump rozniesie go w puch 78-letni Bernie Sanders, który zapowiada podniesienie podatków dla najbogatszych, nacjonalizację służby zdrowia i rozprawę z bankowymi gigantami, wysunął się na czoło w wyścigu o nominację z Partii Demokratycznej. Ale świat finansów traktuje wizję Prezydenta Sandersa w 2020 r. z równym lekceważeniem co Prezydenta Trumpa w 2016 r., pisze Ben White z POLITICO. Wall Street jak na razie kwituje kolejne zwycięstwa Berniego Sandersa potężnym ziewnięciem. Mało kto w branży finansowej wierzy, że senator ze stanu Vermont ma realne szanse, by zostać prezydentem. Indeksy giełdowe biją nowe rekordy, mimo że Sanders ma coraz mocniejszą pozycję wśród Demokratów i z rewolucyjnym zapałem obiecuje dobrać się do skóry bogatym. A wszystko to dlatego, że Wall Street jest na dzisiaj przekonane, że nawet jeżeli Sanders uzyska nominację Demokratów – pozostawiając w pokonanym polu kilku umiarkowanych kandydatów, którzy wciąż nie są przecież bez szans – to w wyborach powszechnych zostanie zdemolowany przez prezydenta Donalda Trumpa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

