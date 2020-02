Bernie Sanders wygrywa prawybory w New Hampshire Bernie Sanders wygrywa prawybory demokratów w New Hampshire – tak wynika z prognozy NBC News. Na dalszych miejscach plasują się Pete Buttgieg oraz Amy Klobuchar. Jak wynika z prognozy, Sanders może liczyć na 26,1 procentowe poparcie. Tuż za nim znajduje się Buttgieg, na którego zagłosowało 24,2 proc. osósb, a na Amy Klobuchar – 19,8 proc. Co ciekawe, Elizabeth Warren znalazła się dopiero na 4. miejscu, zdobywając 9,4 proc. Zestawienie zamyka Joe Biden, na którego zagłosowało 8,4 proc. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

