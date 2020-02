Biskupi kryli księdza pedofila, teraz zapłacą ofierze zadośćuczynienie 300 tys. zł muszą wpłacić wspólnie kurie wrocławska i bydgoska mężczyźnie, który 10 lat temu był molestowany i gwałcony przez ks. Pawła Kanię. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny. Najbardziej skrzywdzonym przez księdza-pedofila chłopcem był adorowany przez niego w Bydgoszczy Karol. Chłopiec szczegółowo opowiedział o molestowaniu i gwałtach. Do gwałtów dochodziło podczas wyjazdów nad jezioro, a także wycieczek do Warszawy i Fuerventury. Ksiądz gwałcił Karola nawet w klasztorze Sióstr Boromeuszek, gdzie mieszkał. Chłopiec godził się na spotkania i wyjazdy z duchownym, gdyż ten groził mu, że w przeciwnym wypadku weźmie się za jego młodszego brata. Wyrok zapadł w 2015 roku. Ksiądz pedofil dostał siedem lat bezwzględnego więzienia. Karol po osiągnięciu pełnoletności wystąpił z pozwem przeciwko kuriom we Wrocławiu i Bydgoszczy. Za poniesione krzywdy domaga się 300 tys. zł odszkodowania. Od kurii – gdyż jak twierdzi – przełożeni księdza doskonale wiedzieli o jego skłonnościach. I – zamiast zabronić mu pracy z dziećmi – kryli przenosząc z parafii do parafii. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Radosław Maj Search

