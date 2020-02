Bliskowschodni plan Trumpa pogorszy sytuację w regionie Ogłoszony przez prezydenta Donalda Trumpa plan dla Bliskiego Wschodu po raz pierwszy formalnie zapowiada powstanie państwa palestyńskiego wewnątrz dzisiejszych granic Izraela, ale zawiera mnóstwo propozycji nie do przyjęcia dla Palestyńczyków, a co ważniejsze nie był nawet z nimi konsultowany. Na dodatek samo jego istnienie jako “faktu dokonanego”, spowoduje dalsze zmniejszenie szans na pokojowe rozwiązanie konfliktu w regionie, pisze Nahal Toosi z POLITICO. Krytycy kpią, że bliskowschodni plan Donalda Trumpa upadł zanim powstał. Ale mimo wszystko może on mieć długofalowe konsekwencje, definiując ramy przyszłych amerykańskich prób zakończenia konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Ogłoszona we wtorek propozycja, nad którą pieczę sprawuje zięć Trumpa Jared Kushner, jest bardzo korzystna dla Izraela. Nie wyklucza co prawda, wbrew wcześniejszym obawom, powstania w przyszłości państwa palestyńskiego, ale narzuca Palestyńczykom ciężkie warunki, które mogłyby do tego doprowadzić. Zarys ewentualnych granic takiego państwa będzie raczej dla nich nie do zaakceptowania. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

