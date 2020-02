Blokady torów przez protestujących Indian Indianie protestujący w pobliżu torów w Belleville, na wschód od Toronto, przeciwko budowie gazociągu zostali w poniedziałek usunięci przez policję z blokady, która od ponad dwóch tygodni paraliżowała ruch kolejowy. Dzisiaj jednak postawili nową blokadę na torowisku kolejki GO. Indianie Mohawk blokowali tory na terytorium Tyendinaga Mohawk od kilkunastu dni, wyrażając wsparcie dla Indian Wet’suwet’en w Kolumbii Brytyjskiej, którzy nie chcą wpuścić na swój teren ekip budujących gazociąg Coastal GasLink. Indianie Wet’suwet’en i wspierające ich grupy protestują przeciw budowie gazociągu Coastal GasLink, który ma przebiegać przez tereny Kolumbii Brytyjskiej do portu w Kitimat. Coastal GasLink ma długość 670 km, cały projekt ma wartość 6,6 mld dol. Przed poniedziałkową interwencją policja uprzedziła Mohawków, że mają czas na usunięcie blokady do północy z niedzieli na poniedziałek. Chwilę po godz. 8:00 w pobliże obozu przy torach w Belleville przyjechały oddziały OPP. Samo odsunięcie protestujących od torowiska i aresztowanie kilku z nich miało spokojny przebieg. Dziesięciu aresztowanym postawiono zarzuty. Stacje telewizyjne transmitowały wydarzenia w Belleville na żywo, a dziennikarze nie odnotowali żadnych zamieszek. Po około dwóch godzinach z Belleville odjechał samochód do przewozu zatrzymanych osób. Policja wykonywała postanowienie sądu w Ontario, które przewoźnik CN Rail otrzymał wcześniej w lutym. W komunikacie OPP podkreślono, że nie wyklucza aresztowań, ale policja zastrzegła, że “siły będzie używać w ostateczności”. Pomimo poniedziałkowych aresztowań indiańskie protesty nie ustały. Gdy w poniedziałek wieczorem ruszył pod Belleville pierwszy pociąg, protestujący podpalili torowisko, a w całym kraju pojawiły się akcje solidarnościowe z protestującymi.

Dzisiaj przed świtem Indianie z ontaryjskiego rezerwatu Six Nations of the Grand River pod Hamilton weszli na tory na linii Lakeskore West Line w Burlington, paraliżując ją częściowo na trasie do Union Station, na odcinku od Hamilton do Aldershot. W związku z tym odwołano wiele połączeń na tej trasie i każdy podróżujący dzisiaj na zachód od Burlington zmuszony był do korzystania z postawianych na stacjach GO autobusów zastępczych. Inną blokadę Indianie założyli na autostradzie nr 6. Z kolei w Quebecu blokady na autostradach biegnących przez miejscowości Kanesatake i Oka spowodowały opóźnienia w dojazdach autobusów szkolnych do tamtejszych szkół. W Kolumbii Brytyjskiej członkowie plemienia Gitxsan zablokowali drogę w pobliżu New Hazelton. Według świadków również w północnej Kolumbii Brytyjskiej. dokonano aresztowań wśród protestujących Indian, a wśród zatrzymanych na kolejowej blokadzie znalazło się co najmniej dwóch wodzów dziedzicznych. Protestujący Indianie przywiązali się również do bram w Legislaturze B.C., a blisko 100 osób zablokowało wyjazd z portu w Vancouver, umożliwiając wyjazd ciężarówek z kontenerami. Tory zapłonęły również w Toronto w tunelu metra na północ od stacji St. George, co wywołało poważne opóźnienia w kursowaniu metra ale nie wiadomo, czy ma to jakikolwiek związek z protestami Indian. Od ponad dwóch tygodni trwały negocjacje z udziałem przedstawicieli administracji rządowej różnych szczebli i organizacji Indian w sprawie zakończenia protestów i przede wszystkim blokad torów. Firmy w Kanadzie zaczęły odczuwać braki w dostawach, ponieważ zablokowane w Ontario tory są ważne nie tylko dla tej prowincji. Na kolei pojawiły się czasowe zwolnienia z pracy. Problemem stały się również zablokowane przewozy pasażerskie. Premier Justin Trudeau przez wiele dni wskazywał na konieczność negocjacji i dialogu, ignorując ataki opozycji w parlamencie oraz wezwania do użycia siły. Pod koniec ubiegłego tygodnia powiedział, że blokady muszą zostać usunięte, podkreślił jednak, że do tych zadań nie wyśle armii. Komentatorzy wskazywali, że nawiązał w ten sposób do reakcji swojego ojca Pierre'a Trudeau, premiera Kanady w latach 1968-1979 i 1980-1984, podczas kryzysu z października 1970 r. w Quebecu, po porwaniu wicepremiera prowincji i brytyjskiego dyplomaty przez członków separatystycznej organizacji Front de liberation du Quebec. Trudeau senior, zapytany przez dziennikarza telewizji CBC Tima Ralfe'a o użycie wojska do przywrócenia porządku w Quebecu, odpowiedział: "Just watch me". To często powracające zdanie w kanadyjskiej polityce. Cytowany przez media minister bezpieczeństwa publicznego Bill Blair powiedział, że rządowi zależy na naprawianiu krzywd wyrządzonych Indianom w przeszłości, ale blokady miały już tak negatywny wpływ na Kanadę, że "nie mogły trwać". Tymczasem rząd prowincji Kolumbia Brytyjska poinformował firmę Coastal GasLink, że ma obowiązek kontynuowania konsultacji z Indianami Wet'suwet'en w sprawie gazociągu, nim przedłoży ostateczny raport w sprawie oceny środowiskowej. Firma może prowadzić prace przygotowawcze, ale ma 30 dni na przeprowadzenie dodatkowych rozmów z Indianami. ••• Z ostatniej chwili: Agencja Metrolinx mówi, że spodziewa się regularnego kursowania pociągów GO Transit na linii Milton w środę rano po likwidacji blokad torów w pobliżu ulic Jane i Dundas, które uniemożliwiały przejazd pociągów. Policja w Toronto aresztowała niektórych protestujących. W szczytowej fazie na torach znajdowały się dziesiątki protestujących. j.w. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: PAP Website PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy.

