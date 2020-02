Sponsorowanie małżonka lub partnera nie jest takie proste

Sponsor nie mieszka na stałe w Kanadzie (mieszka ze współmałżonkiem poza Kanadą).

W takiej sytuacji sponsorować może tylko obywatel Kanady mieszkający poza granicami Kanady (stały mieszkaniec Kanady musiałby najpierw wrócić do Kanady, aby mieć możliwość rozpoczęcia sprawy sponsorskiej). Jednakże obywatel Kanady wcale nie jest w najlepszej sytuacji jeżeli chodzi o sponsorowanie jeżeli mieszka poza granicami Kanady. Wprawdzie może zacząć proces przygotowując i wysyłając wszystkie wnioski, ale musi udowodnić –

udowodnić!

– że

wraz ze swoim współmałżonkiem

wróci do Kanady

Proszę pomyśleć: jak udowodnić, że się wróci do Kanady – na stałe! Nie jest to proste, a trzeba przekonać urzędnika imigracyjnego, że tak się stanie. Według mnie jest to tak trudne, że czasami może być niemożliwe. Proszę pomyśleć: sponsor pracuje poza Kanadą i ma zamiar odejść z pracy w momencie gdy współmałżonek otrzyma wizę pobytową (aby wrócić do Kanady). Do sprawy sponsorskiej potrzebny będzie dowód, że np. dał wypowiedzenie. Czy jest to dobry pomysł, aby dać wypowiedzenie na tyle na przyszłość? Często spotykałam się ze sprawami, że sponsor nie chciał nic wspominać pracodawcy o swoich planach odejścia zanim nie był gotowy odejść, czyli na 2-4 tygodnie wcześniej. Problem, prawda? Podobnych problemów jest więcej w takich sprawach, dlatego właśnie tego rodzaju sponsorstwa są dość zawiłe i nawet, powiedziałabym, zdradzieckie do przeprowadzenia, do udowodnienia. Nie są niemożliwe, ale wiele osób otrzymuje odmowy, jeżeli urzędnik nie jest całkowicie przekonany co do zamiarów osiedlenia się na stałe w Kanadzie.