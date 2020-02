Brytyjczyk zaraził koronawirusem co najmniej 11 osób w trzech krajach Brytyjskie media pasjonują się historią pewnego Brytyjczyka, który zaraził się koronawirusem podczas konferencji w Singapurze. Zanim wystąpiły u niego objawy choroby podróżował po świecie, był m.in. we francuskich Alpach. Już potwierdzono, że zaraził co najmniej 11 osób. Brytyjskie media nazywają swojego rodaka “superrozpowszechniaczem” koronowirusa. Powód? Zaraził nim co najmniej 11 osób. Setki osób są obserwowane lub poddawane testom po kontakcie z tym człowiekiem, który beztrosko podróżował po Europie – informuje dailymail.co.uk. Pochodzący z Brighton biznesmen w średnim wieku zaraził się koronawirusem 2019-nCoV podczas konferencji w hotelu Grand Hyatt w Singapurze. Odbywała się ona od 20 do 23 stycznia. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

