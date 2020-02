Brytyjskie oscary rozdane Dramat wojenny “1917” największym zwycięzcą ceremonii wręczenia brytyjskich nagród filmowych BAFTA. Nominowany w dziewięciu kategoriach film Sama Mendesa zdobył siedem nagród, w tym za najlepszy film i najlepszą reżyserię. Największym przegranym był dramat kryminalny Martina Scorsese “Irlandczyk”. Film nie dostał nagrody w żadnej z 10 kategorii, w których był nominowany. Zaledwie jedną nagrodę – mimo 10 nominacji – zdobył natomiast komediodramat Quentina Tarantino “Pewnego razu w Hollywood”. Rozczarowani mogą być też twórcy “Jokera”. Dramat psychologiczny Todda Phillipsa mimo największej liczby nominacji – jedenastu – otrzymał tylko trzy statuetki.erwszym takim przypadkiem od 1977 r. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.