Budka Suflera odwołała koncerty Po śmierci Romualda Lipki zespół Budka Suflera postanowił odwołać koncerty, które miały się odbyć w ciągu najbliższych miesięcy. Ustalono już termin i miejsce pogrzebu zmarłego muzyka. “Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że uroczystości pogrzebowe Romualda Lipko odbędą się w najbliższą środę, 12 lutego. Nabożeństwo żałobne rozpocznie się o godzinie 13:00 w Archikatedrze Lubelskiej, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na Cmentarz przy ul. Lipowej w Lublinie” – czytamy na fanpage’u Budki Suflera. Z powodu śmierci Romualda Lipki muzycy zdecydowali się odwołać najbliższe koncerty, bądź zmienić ich datę. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

