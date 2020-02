Bydgoska kuria broni się przed powiązaniami z aferą pedofilską Wykorzystany seksualnie ministrant, jego adwokat, politycy i sąd pierwszej instancji są zdania, że bydgoska kuria ma związek z aferą pedofilską księdza Pawła K. Kuria wydała komunikat, w którym istnieniu tego związku zaprzecza i przerzuca winę na Archidiecezję Wrocławską. W piątek w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy zapadł nieprawomocny wyrok w procesie cywilnym, w którym ofiara seksualna księdza Pawła K. żądała zadośćuczynienia od Kościoła. Sąd uznał, że kurie wrocławska oraz bydgoska powinny solidarnie zapłacić 300 tys. zł za to, że Paweł K. wykorzystywał ministranta. Przedstawiciele obu kurii rozważają teraz, czy wnosić apelacje. – Wygraliśmy ten proces z przeciwnikiem, o którym można powiedzieć dosłownie i w przenośni, że jest państwem w państwie. Z jednej, że mieliśmy do czynienia z instytucją kościelną zasłaniającą się swoimi wewnętrznymi przepisami, przepisami państwa watykańskiego, ale z drugiej strony z instytucją kościelną funkcjonująca w naszych polskich realiach, w których księża podlegają polskiemu prawu – komentował pełnomocnik ministranta (dziś dorosłego studenta), adwokat Janusz Mazur. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

