Byli jedną z najbardziej znanych rodzin polskiego show-biznesu Paweł Królikowski nie żyje. Zmarły 27 lutego 2020 roku aktor zostawił żonę, Małgorzatę Ostrowską-Królikowską i piątkę dzieci. Jednak klan Królikowskich jest znacznie większy. Poznaj jego historię w artykule poniżej. Rodzina Królikowskich na dobre zagościła w polskim show-biznesie. Starsi przedstawiciele tego klanu zaczynali karierę jeszcze na początku lat 90. Od tego czasu sporo się zmieniło. Wiele ról filmowych, programów, okładek… Mogłoby się wydawać, że o tej familii opinia publiczna wie całkiem sporo. Przedstawiamy najciekawsze informacje o rodzinie Królikowskich. Opowieść o rodzinie Królikowskich musimy zacząć od najstarszego z klanu, Pawła Królikowskiego. Zmarły w wieku 58 lat aktor nie pochodził z rodziny o artystycznych tradycjach. Jego rodzice byli nauczycielami. On jednak postanowił związać swoje życie ze sceną. Okazało się zresztą, że egzaminy do szkoły aktorskiej miały znaczący wpływ nie tylko na jego zawodową przyszłość, ale także tę prywatną.

