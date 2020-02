Były ambasador RP na Ukrainie opublikował list wysłany do Andrzeja Dudy Jan Piekło, były ambasador RP na Ukrainie upublicznił swój list do prezydenta Andrzeja Dudy, który napisał w związku z jego odwołaniem ze stanowiska. Dyplomacie została skrócona kadencja, która w przypadku szefów placówek standardowo trwa cztery lata. Były ambasador zdecydował się upublicznić list dokładnie rok po opuszczeniu ambasady w Kijowie. Sam list został wysłany do Andrzeja Dudy 16 lipca 2019 r., a Piekło do tej pory nie otrzymał odpowiedzi z Kancelarii Prezydenta RP. Jak przyznał, jego upublicznienie zostało spowodowane postawieniem go w “niezręcznej sytuacji”. Zdaniem byłego ambasadora “negatywna dynamika wydarzeń w MSZ pokazuje”, że jego historia “nie stanowi wyjątku”. Przywołał tym samym sprawę odwołania Jacka Izydorczyka z funkcji ambasadora w Tokio. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

