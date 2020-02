Były doradca Donalda Trumpa Roger Stone skazany. Sąd Federalny w Waszyngtonie skazał Rogera Stone’a za okłamywanie Kongresu i zastraszanie świadka. Administracja USA apelowała wcześniej o łagodniejszy wyrok. Donald Trump nie wykluczał ułaskawienia. Roger Stone został skazany przez Sąd Federalny w Waszyngtonie na 40 miesięcy więzienia za okłamywanie Kongresu i zastraszania świadka. 67-latek to wieloletni doradca Donalda Trumpa. Prezydent USA twierdził wcześniej, że jego były współpracownik zasługuje na nowy proces. Nie zajął wyraźnego stanowiska ws. ułaskawienia Stone’a. Nie wykluczał jednak, że zastosuje prawo łaski, z którego kilkukrotnie skorzystał w ostatnich dniach ws. innych skazanych ludzi, którzy byli z nim powiązani. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

