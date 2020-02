Były poseł PO chce być prezydentem Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała kolejny komitet wyborczy – Leszka Samborskiego – poinformował rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Tomasz Grzelewski. Samborski w przeszłości był między innymi posłem Platformy Obywatelskiej, był też sekretarzem Kongresu Nowej Prawicy. Komitet wyborczy byłego europosła PiS i LPR Mirosława Piotrowskiego został wezwany do usunięcia wady w zgłoszeniu. Samborski w latach 2004-2005 był posłem z ramienia Platformy Obywatelskiej. Wcześniej należał między innymi do Unii Polityki Realnej. W 2015 roku został szefem warszawskich struktur Kongresu Nowej Prawicy. Z list tej partii kandydował też do Sejmu, ale nie uzyskał mandatu. Następnie był jej sekretarzem. Pod koniec 2018 roku został prezesem nowej partii Odpowiedzialność, powołanej przez liderów KNP. Na poniedziałkowym posiedzeniu PKW wezwała również komitet byłego europosła Prawa i Sprawiedliwości oraz Ligi Polskich Rodzin Mirosława Piotrowskiego do usunięcia wady zgłoszenia. Piotrowski o chęci ubiegania się o prezydenturę poinformował w sobotę. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

