Były szef ABW w zarządzie NBP-u. Prezydent wręczył powołania. Prezydent Andrzej Duda powołał w piątek w skład zarządu Narodowego Banku Polskiego Martę Kightley i Piotra Pogonowskiego – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Jednocześnie odwołano ze stanowiska Teresę Czerwińską, która zostanie wiceprezesem Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Prezydent na wniosek prezesa Narodowego Banku Polskiego uzupełnił skład zarządu NBP w związku z odejściem z tego gremium Teresy Czerwińskiej, która obejmuje stanowisko wiceprezesa EBI oraz w związku z wygasającą 7 marca kadencją pierwszego wiceprezesa NBP Piotra Wiesiołka. Marta Kightley 8 marca br. obejmie stanowisko pierwszego zastępcy prezesa NBP. Piotr Pogonowski wejdzie w skład zarządu banku centralnego 1 marca.

