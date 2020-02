CBA, NIK, Banaś, “agent Tomek” i prokuratura. Co się wydarzyło w środę. Najpierw został zatrzymany “agent Tomek”. Niedługo później agenci CBA weszli do mieszkań szefa Najwyższej Izby Kontroli, by je przeszukać. Potem pojawili się w centrali NIK. Najwyższa Izba Kontroli odpowiedziała wejściem do Prokuratury Krajowej. W punktach wyjaśniamy środowe wydarzenia związane z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, prokuraturą i Najwyższą Izbą Kontroli. W środę o godzinie 9.30 zastępca szefa Prokuratury Regionalnej w Białymstoku Paweł Sawoń poinformował o zatrzymaniu byłego agenta Centralnego Biura Antykorupcyjnego i polityka Prawa i Sprawiedliwości Tomasza Kaczmarka. Białostocka Prokuratura Regionalna wieczorem postawiła “agentowi Tomkowi” dziewięć nowych zarzutów w śledztwie dotyczącym stowarzyszenia Helper. Łącznie na Kaczmarku ciąży teraz 15 zarzutów. – Śledczy wystąpili też do sądu o trzymiesięczny areszt tymczasowy dla podejrzanego – poinformował zastępca szefa tej prokuratury Paweł Sawoń. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

