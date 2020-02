Celnicy znaleźli na granicy ludzki mózg wysłany pocztą Celnicy pracujący na granicy Kanady i Stanów Zjednoczonych skonfiskowali paczkę, w której znajdował się ludzki mózg. Słoik z mózgiem umieszczono w kanadyjskiej ciężarówce pocztowej. Paczka nie posiadała żadnych dokumentów i opisu. Sprawą zajęły się już odpowiednie służby. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

