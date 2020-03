Cezary 2020: “Oficer i szpieg” Polańskiego z dwiema nagrodami Francuskie środowisko filmowe zostało podzielone w związku z kontrowersjami wokół Romana Polańskiego – oskarżanego w mediach przez wiele kobiet o gwałty. Jean-Pierre Darroussin, wyczytując zwycięzców w tej kategorii scenariusz adoptowany – w której zwyciężył polski reżyser – odmówił podania nazwiska Romana Polańskiego. Jak informuje Onet, francuski aktor w geście protestu udał, że się zakrztusił. Drugie wyróżnienie film “Oficer i szpieg” dostał za najlepsze kostiumy – nagrodzona została Pascaline Chavanne. Cezary, to prestiżowa nagroda filmowa przyznawana przez Akademię Sztuki i Techniki Filmowej we Francji. Gala rozdania co roku odbywa się w Paryżu w Théatre du Châtelet. Nagrody przyznawane są o 1976 roku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

