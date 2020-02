Cezary 2020: Roman Polański z nagrodami. Publiczność wybuczała. Nominowany w 12 kategoriach film Romana Polańskiego “Oficer i szpieg” otrzymał w piątek wieczorem trzy statuetki Cezara w kategoriach: najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz adaptowany oraz najlepsze kostiumy. Nieobecny na ceremonii reżyser był wielokrotnie piętnowany przez prowadzących ceremonię oraz publiczność. Podczas ceremonii, która odbyła się w paryskiej Salle Pleyel najważniejszą nagrodę – Cezara za najlepszy film otrzymał obraz “Nędznicy” (Les Miserables) w reżyserii Ladj Ly. 45. edycja ceremonia rozdania Cezarów przyznawanych przez Akademię Sztuki i Techniki Filmowej od 1976 roku, budziła duże emocje i napięcia w środowisku francuskich filmowców i aktorów oraz w środowiskach feministycznych. Powodem są kontrowersje, jakie budzi reżyser Roman Polański i 12 nominacji, które przyznane mu zostały za najnowszy film “Oficer i szpieg” (J’accuse). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.