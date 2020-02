Coraz więcej księży odchodzi z kapłaństwa. Trudna sytuacja w zakonach. Co czwarte święcenia księdza diecezjalnego w Europie mają miejsce w Polsce. Jednocześnie od ponad dekady wzrasta w całym Kościele katolickim, także w naszym kraju, liczba księży odchodzących z kapłaństwa. Średnio w latach 2000-2017 w Polsce odchodziło 56 księży rocznie – wynika z danych przedstawionych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Od roku 2000 liczba księży diecezjalnych w świecie rosła i obecnie wynosi 281 tys. Są to dane z roku 2017 – najnowsze, jakie udało się zebrać Instytutowi Statystyki Kościoła Katolickiego. W Europie następuje jednak tendencja odwrotna: liczba kapłanów diecezjalnych wyraźnie spada. W 2017 r. było w Europie 125 tys. księży. Systematyczny spadek liczby kapłanów odnotowała kilka lat wcześniej m.in. Europejska Służba na rzecz Powołań (EVS) podczas Europejskiego Kongresu Powołań, który odbył się w 2014 r. w Warszawie. Dane EVS wskazywały wówczas, że w 2012 r. w Europie było 131 tys. 742 księży diecezjalnych, o 633 mniej niż w 2011. Ich liczba systematycznie spada co rok: np. w 2003 r. było 140 tys. 703 kapłanów, a w 2007 – 135 tys. 971. W skali całego Kościoła powszechnego (na świecie) liczba księży zakonnych od roku 2000 spadała i obecnie wynosi niespełna 133 tys. Natomiast w Polsce w latach 2000-2013 liczba księży diecezjalnych rosła. Obecnie ustabilizowała się i wynosi ponad 23,5 tys. kapłanów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

