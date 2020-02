Coraz więcej Polaków kupuje sobie prezenty w Walentynki Walentynki w martwym dla branży okresie to prawdziwy dar. Większość Polaków do nowego święta już się przekonała – czytamy w “Rzeczpospolitej” – i deklaruje wydanie z tej okazji na prezenty ok. 120 zł. Królują kwiaty i słodycze. W artykule napisano, że “choć ten importowany z zachodu zwyczaj jest okazją na wskroś wykreowaną marketingowo, to coraz więcej Polaków daje się jej porwać i kupuje z tej okazji prezenty”. “Z badania Mobile Institute i Allegro wynika, iż walentynki obchodzi 60 proc. internautów, a wśród osób w związku 79 proc. Dla handlu to doskonała informacja, ponieważ luty był dotąd martwym dla sektora okresem. Średnio budżet walentynkowy to 120 zł – dla 20 proc. badanych będzie to 50–100 zł, 13 proc. – 100–150 zł, a dla 18 proc. 150–200 zł. Taka grupa wyda jeszcze więcej” – zwraca uwagę “Rzeczpospolita”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

