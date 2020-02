Coś się zacięło w propagandowej machinie PiS Decyzja rzecznika dyscyplinarnego PiS o tym, by nie wszczynać żadnego postępowania w sprawie wulgarnego gestu Joanny Lichockiej, stoi w całkowitej sprzeczności z narracją, jaką usiłuje zbudować sztab prezydencki Andrzeja Dudy. Szefowa Kampanii prezydenckiej Jolanta Turczynowicz-Kieryłło nieustanie mówi o walce z hejtem, o trosce o wartości i wysokie standardy w polityce. Osią narracji PiS ma być właśnie kultura i wystrzeganie się nienawiści w kampanii. Tyle tylko, że wszystko, co się wiąże z zachowaniem poseł Lichockiej jest sprzeczne z tymi wezwaniami. Sam Duda jedyne, co powiedział w tej sprawie, to tyle, że polityk powinien mieć żelazne nerwy i nie dać się sprowokować. Nie widzi więc problemu wulgarnego zachowania posłanki, a jedynie złych polityków opozycji, którzy doprowadzili ją do takiej reakcji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

