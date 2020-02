Cracovia dogoniła Legię w 22 kolejce spotkań piłkarskiej ekstraklasy W drugiej wiosennej serii spotkań lidera dogoniła Cracovia. Jej lokalny rywal – Wisła wydostała się ze strefy spadkowej, Zagłębie przegrało drugi wiosenny mecz, a cały czas w bardzo złej sytuacji jest ostatni Łódzki Klub Sportowy. W piątek, 14 lutego na start 22. kolejki PKO Ekstraklasy 2019/2020 walczący o utrzymanie Górnik Zabrze pokonał u siebie Arkę Gdynia 2:0 dzięki czemu oddalił się od strefy spadkowej. W drugim spotkaniu tego dnia doszło do meczu czołowych drużyn zeszłych rozgrywek. Wtedy Lechia Gdańsk pokonała przed własną publicznością Piasta Gliwice 1:0 doganiając Mistrza Polski w ligowej tabeli. Na początek sobotnich zmagań ostatni Łódzki Klub Sportowy nie dał rady pokonać Wisły Płock zaledwie remisując 0:0, który nic beniaminkowi nie dał. Następnie w boju klubów z czołówki Pogoń Szczecin po słabym meczu zremisowała ze Śląskiem 0:0. W dodatku wrocławianie już na początku spotkania nie wykorzystali jedenastki. Na koniec dnia Raków Częstochowa marzący o grupie mistrzowskiej po bardzo ciekawych, wyrównanych zawodach zremisował w Bełchatowie z warszawską Legią 2:2. Gospodarze zmarnowali również karnego. Emocji nie brakowało także w trzech niedzielnych meczach. Na początek białostocka Jagiellonia chcąca szybko wskoczyć do górnej ósemki mimo dużej przewagi tylko zremisowała z Koroną Kielce 0:0. Potem Zagłębie Lubin uległo Wiśle Kraków 0:1, która po kolejnej wygranej wydostała się ze strefy spadkowej. Na koniec weekendu w starciu przyjaźni na trybunach druga przed 22. kolejką Cracovia mimo przegrywania 0:1 pokonała Lecha Poznań 2:1 i zrównała się punktowo z Legią w tabeli. W trakcie zakończonej 22. kolejki PKO Ekstraklasy w ośmiu spotkaniach miały miejsce cztery remisy, dwa zwycięstwa gospodarzy, a dwukrotnie górą byli goście. Trzy potyczki zakończyły się bez goli. Wyniki meczów 22. kolejki PKO Ekstraklasy Górnik Zabrze – Arka Gdynia 2:0 (0:0)

Lechia Gdańsk – Piast Gliwice 1:0 (0:0)

Łódzki KS – Wisła Płock 0:0

Pogoń Szczecin – Śląsk Wrocław 0:0

Raków Częstochowa – Legia Warszawa 2:2 (1:0)

Jagiellonia Białystok – Korona Kielce 0:0

Zagłębie Lubin – Wisła Kraków 0:1 (0:0)

Cracovia – Lech Poznań 2:1 (0:1) Tabela PKO Ekstraklasy Lp. Drużyna M. Pkt. Bramki 1 Legia Warszawa 22 42 45-23 2 Cracovia 22 42 32-17 3 Pogoń Szczecin 22 39 25-18 4 Śląsk Wrocław 22 36 29-23 5 Lech Poznań 22 34 37-22 6 Lechia Gdańsk 22 34 26-24 7 Piast Gliwice 22 34 24-22 8 Wisła Płock 22 31 27-35 9 Jagiellonia Białystok 22 30 31-29 10 Raków Częstochowa 22 29 26-34 11 Zagłębie Lubin 22 28 31-31 12 Górnik Zabrze 22 27 26-27 13 Wisła Kraków 22 23 26-35 14 Korona Kielce 22 23 12-24 15 Arka Gdynia 22 21 17-31 16 ŁKS Łódź 22 15 21-40 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.