Czarny dzień dla polskiego sądownictwa Nowe przepisy m.in. rozszerzają odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadzają zmiany w procedurze wyboru I prezesa Sądu Najwyższego. “Niepokorni prawnicy” zapewniają, że nie wystraszą się nowego prawa. Pierwsi sędziowie na znak protestu rezygnują z pełnionych funkcji w sądach – informuje “Rzeczpospolita”. Sejm uchwalił nowelizację 20 grudnia zeszłego roku. Senat 17 stycznia bieżącego roku wniósł o jej odrzucenie. 23 stycznia Sejm odrzucił uchwałę Senatu i nowela trafiła do podpisu prezydenta. Andrzej Duda podpisał nowelę 4 lutego 2020 roku. Od złożenia projektu noweli autorstwa PiS zaproponowane zmiany były krytykowane przez opozycję i część środowiska sędziowskiego. Negatywne opinie wobec zmian wyraził Rzecznik Praw Obywatelskich i Sąd Najwyższy. Ustawa, po jej uchwaleniu przez Sejm, została krytycznie oceniona przez delegację Komisji Weneckiej, która przybyła do Warszawy na zaproszenie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

