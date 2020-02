Czasowe zwolnienia w Canadian National Railway Canadian National Railway zwalnia około 450 swoich pracowników w reakcji na ogólnokrajowe blokady – protesty przeciwko projektowi budowy rurociągu Kolumbii Brytyjskiej. Poszkodowani pracownicy pracują w dziale operacyjnym firmy we wschodniej Kanadzie. „W związku z odwołaniem ponad 400 pociągów w ciągu ostatniego tygodnia i nowymi protestami, które pojawiły się w strategicznych lokalizacjach na naszej głównej linii, zdecydowaliśmy, że stopniowe zamykanie naszych operacji we wschodniej Kanadzie jest odpowiedzialnym podejściem do bezpieczeństwa naszych pracowników i protestujących,” CN poinformował w swoim oświadczeniu. „Niestety… musieliśmy przesyłać powiadomienia o tymczasowych zwolnieniach około 450 pracownikom operacyjnym we wschodniej Kanadzie, w tym pracownikom w Eastern Passage, Moncton, Charny i Montrealu.” „Sytuacja ta jest godna ubolewania z powodu jej wpływu na gospodarkę i nasze koleje, ponieważ protesty te nie są związane z działalnością CN i są poza naszą kontrolą”. Dziedziczni wodzowie Pierwszego Narodu Wet’suwetenen sprzeciwiają się budowie rurociągu przez ich tradycyjne terytorium. Policja RCMP wykonała sądowy nakaz trzymania dziedzicznych wodzów i ich zwolenników z dala od miejsc budowy rurociągów, ale protesty rdzennej ludności i jej zwolenników zamknęły sieć kolei CN we wschodniej Kanadzie, zawiesiły większość usług pasażerskich Via Rail i czasowo zablokowały ruch na ulicach i mostach oraz w portach w wielu miastach. We wtorek wieczorem VIA Rail ogłosiła, że ​​usługi w południowo-zachodnim Ontario zostaną wznowione w czwartek rano. „Począwszy od czwartku rano, 20 lutego, wszystkie pociągi na trasach Toronto-Londyn-Windsor, Toronto-Sarnia i Toronto-Niagara wznowią kursowanie,” podano w komunikacie. „Z powodów operacyjnych i względow bezpieczeństwa należy pamiętać, że może dojść do opóźnień.” Według VIA Rail na dzień dzisiejszy 532 pociągi zostały odwołane z powodu blokad, co dotknęło ponad 103 000 pasażerów. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.