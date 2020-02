Czego naprawdę prokuratura szuka u Mariana Banasia Zakrojone na ogromną skalę przeszukania w sprawie majątku Mariana Banasia tylko w drobnej części dotyczą słynnej kamienicy w Krakowie. Z informacji Onetu wynika, że śledczy wiążą sprawę szefa NIK z gigantycznym praniem pieniędzy — chodzi o ponad 5 mln zł. Funkcjonariusze CBA w ostatnich dniach zapukali do drzwi 20 nieruchomości w całej Polsce. To lokale należące do Mariana Banasia, a także jego żony, córki i syna. W przypadku Jakuba Banasia agenci przeszukali nawet samochód i pokój hotelowy, w którym akurat nocował. CBA weszło też do siedziby Najwyższej Izby Kontroli, którą kieruje Marian Banaś. Z oficjalnych komunikatów białostockiej Prokuratury Regionalnej — która prowadzi śledztwo i wysłała CBA do klanu Banasiów — wynika, że chodziło o sprawę słynnej kamienicy w Krakowie, w której ludzie powiązani z półświatkiem prowadzili hotelik na godziny. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

