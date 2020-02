Cztery scenariusze dla Rosji po Władimirze Putinie Co może się wydarzyć w 2024 roku, kiedy upłynie regularny czas urzędowania Władimira Putina jako prezydenta? Międzynarodowi eksperci mają kilka scenariuszy. Odnosząca sukcesy gubernator Kraju Krasnojarskiego na Syberii Jekatarina Nadieżnaja będzie “pierwszą kobietą od czasów Katarzyny Wielkiej” na czele Rosji. Jej rząd musi ustabilizować pogrążony w kryzysie kraj. Zwraca się ona do Zachodu o pomoc i ją dostaje. Ze względu na niebezpieczeństwo wewnętrznej eskalacji politycznej elity rosyjskie nie chcą napięć w polityce zagranicznej. Są to pierwsze zdania scenariusza “Ranny orzeł” (chodzi o dwugłowego orła z rosyjskiego godła): Niestabilny kraj dąży do współpracy z Zachodem. Jest to jedna z czterech możliwych koncepcji nt. najbliższej przyszłości Rosji, które zostały opublikowane w anglojęzycznej publikacji “Thinking ahead: Russia beyond 2024”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.