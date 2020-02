Czy dialog z Rosją jest mimo wszystko możliwy? W Rosji od dłuższego czasu trwa kampania nienawiści wobec Polski. Na tym tle na szczególną uwagę zasługuje głos Siergieja Markowa, politologa, który zaapelował na swoim blogu, by w dyskusji z Polską trzymać się granic „moralności i rozsądku”. W Rosji od dłuższego czasu trwa kampania nienawiści wobec Polski, którą podporządkowane Kremlowi media oskarżają o wszystkie możliwe grzechy. Polska jest oskarżana m.in. o to, że to polityka II Rzeczpospolitej odpowiada za wybuch II wojny światowej. W programach telewizyjnych Polska wymieniana jest jako jeden z już nawet nie współsprawców, a czołowych sprawców Holokaustu. W głównym talk-show rosyjskiej telewizji doszło nawet do próby usprawiedliwiania zbrodni katyńskiej. Na tym tle na szczególną uwagę zasługuje głos Siergiej Markowa, politologa i eksperta ds. międzynarodowych należącego do kręgu doradców Władimira Putina. Siergiej Markow opublikował na swoim blogu w radiu Echo Moskwy tekst, w którym stwierdził, że w dyskusji z Polską należy trzymać się granic „moralności i rozsądku” i de facto otwarcie skrytykował wiele tez na temat Polski, które w ostatnim czasie padały w rosyjskiej przestrzeni publicznej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.