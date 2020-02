Czy Kanadzie grozi populizm? (korespondencja z Kanady #3)

Polski tygodnik “Przegląd” opublikował kilka moich korespondencji z Kanady – o tym jaki ten kraj, w którym spędziłam 30 lat mojego życia działa, jaki jest jego etos i specyfika. Pod wieloma względami jest zupełnie inny niż Polska i może dlatego interesuje czytelników stamtąd. A do tego my tutaj, w Kanadzie, tak przywykliśmy do pewnych zjawisk, że wielu z nas mało je nawet zauważa. Ja ciągle obserwuję, porównuję, zastanawiam się. To takie mieszkanie “świadome”. I całkowicie z wyboru. A ponadto, z powodu mojej profesji i sytuacji rodzinnej mam dość solidne porównanie Kanady, Polski i Stanów. I stąd te artykuły. Oto drugi. (tu pierwszy: “Kanadyjski eksperyment” i drugi: “Światu potrzeba więcej Kanady”)

Populiści ponieśli klęskę w wyborach, ale do głosu dochodzą nastroje separatystyczne

Korespondencja z Toronto

Odkąd w Białym Domu zamieszkał najbardziej chyba kontrowersyjny amerykański prezydent w historii, Donald Trump, w Kanadzie najczęściej powtarzające się pytanie brzmi: „Czy to byłoby możliwe u nas?”. Aż 80% Kanadyjczyków, skądkolwiek by pochodzili, negatywnie ocenia prezydenturę Trumpa i sytuację w USA. To najwyższy odsetek na całym świecie.

W cieniu Goliata

Kanada ma tylko jednego sąsiada, od którego oddziela ją najdłuższa na świecie granica lądowa – 8893 km. Bagatela, tylko ciut więcej niż z Warszawy do… Tokio!

To granica mało strzeżona (bo jak zapewnić jej pełną ochronę, poza tym do niedawna – po co?), przez którą my, posiadacze kanadyjskich paszportów, zwykle przejeżdżamy bez problemu. To jednak także granica psychologiczna, bo chociaż 90% Kanadyjczyków mieszka w odległości nie większej niż 160 km od granicy z USA, światopoglądowo są oni dość daleko od południowego sąsiada.

„Jesteśmy inni niż Amerykanie” – to część naszej kanadyjskiej tożsamości.

