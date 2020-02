Czy Ontario jest gotowe na pandemię koronawirusa? W miarę rozprzestrzeniania się koronawirusa w dziesiątkach krajów, co wywołuje obawy przed zbliżającą się pandemią, słychać coraz większe zaniepokojenie także w Kanadzie. Na początku tego tygodnia główny szefowa służby zdrowia Kanady, dr Theresa Tam, przyznała, że ​​globalne rozprzestrzenianie się wirusa, oficjalnie nazwanego COVID-19, niepokoi, a możliwości powstrzymania go są coraz mniejsze. “Musimy się przygotować” – powiedziała. W środę minister zdrowia w rządzie federalnym Patty Hajdu poradziła Kanadyjczykom, aby zaczęli gromadzić zapasy żywności i leków w domach. Mimo że w większości wypowiedzi urzędników zdrowia publicznego w Ontario jak dotąd podkreślała się niskie ryzyko dla mieszkanców, dyrektor wykonawczy WHO dr Michael J. Ryan odradza fałszywe poczucie bezpieczeństwa. „Uważamy, że wszystkie kraje są podatne na zagrożenie”, powiedział Ryan w poniedziałek. „Czas zrobić wszystko, co trzeba, przygotowując się na pandemię.” Ale co to znaczy? Dr Bruce Aylward, kanadyjski epidemiolog, mówi, że szpitale powinny zwiększać liczbę miejsc, zapewniając wystarczającą liczbę wentylatorów i pojemników z tlenem i być przygotowanym do izolowania całych skrzydeł szpitali. Aylward, który niedawno wrócił z Chin, gdzie był członkiem zespołu badającego koronawirusa dla Światowej Organizacji Zdrowia, nie ma wątpliwości, że pełna gotowość jest kluczowa. „Może się to niedługo nadejść, musi nastąpić zmiana sposobu myślenia, a potem trzeba przejść na planowanie gotowości i stwarzanie właściwych warunków, i trzeba to zrobić szybko”. „Czy masz 100 łóżek, w których możesz izolować ludzi, jeśli będzie trzeba?” on zapytał. „Czy masz skrzydło szpitala, które zamierzasz zamknąć? Czy masz 30 wentylatorów? ” Radzenie sobie z napływem chorych pacjentów może okazać się trudne w Ontario, a zwłaszcza w Toronto, gdzie niedobór łóżek szpitalnych jest dobrze znany. Na podstawie informacji z innych krajów szczęście, że większość pacjentów z COVID-19 ma łagodne objawy i będzie w stanie poradzić sobie w domu. UHN powiedział, że w niektórych przypadkach zabiegi elektywne mogą zostać „tymczasowo zawieszone” w celu przyjęcia pacjentów, u których wystąpią ciężkie przypadki koronawirusa. „W tej chwili nie rozważamy tego, ale planowanie obejmuje takie podejście”. Dr Isaac Bogoch, lekarz chorób zakaźnych w General Hospital w Toronto, powiedział, że jedyne pocieszenie to to, że epidemia koronawirusa lokalnie nie zbiega się z sezonem grypy, który się kończy. Zapytany, czy uważa, że koronawirus wkrótce osiągnie poziom pandemii, Bogoch odpowiedział: „100 procent”. „Jeśli teraz nie używamy słowa pandemia, będziemy go używać za dzień lub dwa, ponieważ tak właśnie jest. Mamy szeroko rozpowszechnioną globalne przekazywanie infekcji, która jest pandemią ”. Pomimo wyzwań, jakie nieuchronnie grozi pandemia, Bogoch uważa, że ​​system opieki zdrowotnej w Ontario może sobie z tym poradzić. Podczas ogłaszania szczegółów nowego przypadku koronawirusa w Toronto w środę po południu, główny oficer medyczny zdrowia w Ontario, dr David Williams powiedział, że prowincja podejmuje kroki w celu przygotowania się na pandemię. „Chcemy mieć pewność, że jesteśmy gotowi i przygotowani” – powiedział. Zapytany, czy prowincja ma wystarczającą liczbę łóżek, aby poradzić sobie z poważną epidemią, Williams powiedział, że w tym momencie nie stanowi to problemu ze względu na niską liczbę zarażonych ludzi, a nawet mniejszą liczbę osób wymagających hospitalizacji. „Ale to nie znaczy, że się nie przygotowujemy. Wszystkie instytucje… zaczynają wdrażać swoje plany na wypadek pandemii, zaczynają przyglądać się swoim zasobom, oceniać swoje możliwości.” Podczas gdy rządy i szpitale planują możliwą pandemię, Bogoch udzielił pewnych rad dla przeciętnego obywatela, ponieważ są rzeczy, które ludzie mogą zrobić, aby się przygotować. Po pierwsze, osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia lub inne problemy zdrowotne, powinny się zająć tymi przewlekłymi schorzeniami – cukrzycą, chorobą serca, chorobą nerek – wykupić lekarstwa i zacząc się brać. Bogoch powiedział, że powinniśmy przestrzegać tych samych zabezpieczeń, które obowiązują podczas typowego sezonu grypowego.„Jeśli jesteś chory, zostań w domu. Jeśli kaszlesz i kichasz, nie kaszl i nie kichaj w powietrze wokół siebie, lecz w rękaw. I oczywiście nienaganna higiena rąk, szczególnie jeśli jesteś w miejscach publicznych”. W środę w Kanadzie odnotowano 12 potwierdzonych przypadków koronawirusa. Oprac. Joanna Wójcik O koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

