Daktyle – naturalne “kulki mocy”, które działają jak… aspiryna! Zawierają sporo potasu, mają silne właściwości przeciwzapalne, a na dodatek zaspokajają zapotrzebowanie na cukier nawet największych łasuchów. Powinny po nie regularnie sięgać nie tylko osoby aktywne fizycznie i często uprawiające sport, ale także wszyscy, którzy mają problem ze stresem i trzymaniem nerwów na wodzy. Komu jeszcze mogą pomóc daktyle? Co takiego wyjątkowego kryje się w tych owocach i dlaczego warto na stałe zastąpić nimi słodycze? Owoce palmy daktylowej, czyli popularne daktyle, są uprawiane już od czasów prehistorycznych. Na terenach, na których rosną, nazywa się je “chlebem życia” – głównie ze względu na to, że przez długie lata stanowiły podstawę pożywienia plemion wędrownych prowadzących koczowniczy tryb życia. Po dodaniu ich do mąki jęczmiennej uzyskiwano z nich tzw. chlebek daktylowy, którym żywiono się nawet przed wiekami. Mimo że suszone daktyle są bardzo kaloryczne (pod tym względem deklasują je tylko rodzynki) i mają wysoki indeks glikemiczny, to jednak mogą być bardzo wartościową przekąską. Dlaczego? WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.