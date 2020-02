Definitywny koniec zespołu Perfect Legenda polskiego rocka – grupa Perfect – przestanie istnieć 19 czerwca, tuż po zakończeniu koncertu w Gdańsku w ramach pożegnalnej trasy. Grupa kończy działalność po 40 latach istnienia, a z fanami pożegna się premierowym singlem. Muzycy zdecydowali, że nie będą kontynuowali działalności pod szyldem Perfectu bez udziału Grzegorza Markowskiego. Rozpoczynająca się 14 lutego trasa koncertowa będzie ostatnią okazją, by zobaczyć Perfect – jedną z największych legend polskiego rocka. Trasę, która odbywa się w 40-lecie powstania grupy, promuje hasło zaczerpnięte z tekstu piosenki “Niepokonani” – “Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść”. Grzegorz Markowski poinformował o odejściu z zespołu pod koniec ub.r. Ogłosił, że rozpoczyna karierę solową. “Ja po prostu przestaję funkcjonować w takim tempie. Tak, może pojawić się nowy wokalista albo kilku” – przyznał muzyk. Nowego wokalisty jednak nie będzie. Pozostali członkowie Perfectu zadecydowali, że nie będzie dalej grał bez Markowskiego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

