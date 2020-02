Diecezja ogłosiła bankructwo… przez księży pedofili Katolicka diecezja Harrisburga w Pensylwanii złożyła wniosek o bankructwo – poinformowały amerykańskie media. Za przestępstwa seksualne księży wobec nieletnich grożą jej wypłaty milionów dolarów odszkodowań. Prawnik reprezentujący diecezję utrzymuje, że bankructwo jest konieczne, by mogła ona kontynuować swoją działalność. Biskupstwo w Pensylwanii może być zmuszone do wypłaty nowych odszkodowań, nawet w kilkuset przypadkach pedofilii – pisze portal Fox News. Reprezentujący ofiary prawnik Ben Andreozzi twierdzi, że ogłoszenie bankructwa może uchronić diecezję przed koniecznością przekazania im odszkodowań. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

