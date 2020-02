Djoković ósmy raz najlepszy w Australian Open

Novak Djoković śrubuje rekordy w Melbourne. W niedzielnym finale wygrał z Dominikiem Thiemem 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 i wywalczył ósmy tytuł Australian Open. W sumie w Wielkim Szlemie ma ich w dorobku 17, już tylko o trzy mniej od lidera wszech czasów Rogera Federera.

W finale Djoković pokazał dwa oblicza, za które kibice go kochają i nienawidzą równocześnie. Przez godzinę z hakiem wszystko szło po jego myśli. Wygrał pierwszego seta, w drugim odrobił straty na 4:4. W kolejnym gemie odezwały się jednak demony, z którymi jest za pan brat przez całą karierę.

Przy 15:40 miał do obrony dwa break pointy. Presja była spora – ewentualna strata podania oznaczałaby, że Thiem będzie serwował na seta. I wtedy Djoković padł ofiarą własnej broni, przeciąganych do granic możliwości serwisów. Na wprowadzenie piłki do gry tenisiści mają 25 sekund. Serb z reguły balansuje na krawędzi. Tak też było tym razem. W ostatniej sekundzie Djoković prawie już podrzucał piłkę, ale tym razem miał pecha. Przy kozłowaniu piłka odbiła mu się od buta. Sędzia wywołał błąd, a że to był już jego taki drugi, zabrał mu pierwszy serwis.

Co prawda Djoković w końcu zaserwował, ale wymianę przegrał. Reakcji można było się spodziewać. – No to jesteś sławny. Dobra robota – rzucił sarkastycznie do sędziego, klepiąc go ze złości po butach. Damien Dumusois postąpił zgodnie z przepisami, jednak ego Serba mocno ucierpiało. A on tego nie lubi.

Wyprowadzony z równowagi Djoković przegrał drugiego i za jednym zamachem trzeciego seta. Znalazł się w kompletnie nowej dla siebie sytuacji. Nigdy w historii finałów Australian Open nie przegrywał 1:2 w setach. Dopiero wkroczenie na nowe terytoria i zaglądająca w oczy porażka zdopingowała Djokovicia do jego ulubionego zajęcia: kolekcjonowania tytułów wielkoszlemowych. W Melbourne walczył o ósmy (a już ma tam status rekordzisty), w klasyfikacji wszech czasów – o 17. Przed nim tylko Federer (20) i Nadal (18).

Djoković wziął jeszcze jedną przerwę i wtedy się zresetował. No bo kto, jak nie on, pogromca Federera z finału ostatniego Wimbledonu, który obronił wtedy dwie piłki meczowe? “Nole” złapał wiatr w żagle. Wygrał czwartego seta i mecz zaczynał się od początku, przewaga psychologiczna była już jednak zdecydowanie po jego stronie.

O sukcesie przesądził błyskawiczny break na 2:1. Thiem miał jeszcze trzy szanse na odrobienie strat, ale Djokovicia nie dogonił. Punkt mistrzowski Serb wykorzystał dokładnie w czwartej godzinie meczu. Wygrał Australian Open, w klasyfikacji wszech czasów odrobił kolejny tytuł do Federera, a w poniedziałek strąci Nadala z pierwszego miejsca w rankingu.

Wynik finału Australian Open:

Novak Djoković (Serbia, 2) – Dominic Thiem (Austria, 5) 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.