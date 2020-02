Dni “kluczowe dla walki z epidemią” Agencja prasowa Yonhap poinformowała, że bilans zakażonych koronawirusem w Korei Południowej wzrósł do 602 osób. Liczba ofiar śmiertelnych to sześć osób. W kraju obowiązuje najwyższy alert epidemiologiczny. Mimo podejmowanych przez władze wysiłków, zmierzających do powstrzymania wirusa, w niedzielę stwierdzono w kraju kolejnych 169 infekcji i trzy zgony. Minister zdrowia Park Neung Hu ocenił, że nadchodzące 7-10 dni będzie kluczowe dla walki z epidemią. – Covid-19 rozprzestrzenia się szybko, ale jest ograniczony do konkretnego regionu i grupy – zaznaczył. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

