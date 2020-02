Nie pozwolimy, by prezydent Emmanuel Macron pouczał nasz rząd i Polskę Rafał Bochenek z Prawa i Sprawiedliwości skomentował wypowiedzi Emmanuela Macrona ws. reformy sądownictwa podczas jego pierwszej wizyty w Polsce. Według polityka wypowiedź prezydenta Francji “była co najmniej nieelegancka”. – Tego typu wypowiedzi nie powinny w ogóle paść. Są nie na miejscu – stwierdził Bochenek. Rafał Bochenek i Anna-Maria Żukowska gościli na antenie Polsat News. Byli pytani o pierwszą w Polsce wizytę prezydenta Francji Emmanuela Macrona. – Po 6 latach odwiedza nas prezydent Francji. Dziś na nowo musimy odbudowywać stosunki polsko-francuskie po nagłym zerwaniu przez rząd PiS-u umowy o Caracale. Przez błędne decyzje rządu współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego została przerwana – stwierdziła posłanka Lewicy. Z kolei Rafał Bochenek z PiS stwierdził, że “dzisiejsza wizyta Macrona pokazuje, że się zreflektował”. – Zrozumiał, że silnej UE nie da się budować bez aktywnej roli Polski – zaznaczył polityk. – Chcemy mieć dobre stosunki z Francją, ale nie pozwolimy, by Macron pouczał nasz rząd i Polskę – podkreślił Bochenek. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

