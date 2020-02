Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek ustawę w sprawie tak zwanych trzynastych emerytur i rent. Uroczyste podpisanie przez prezydenta ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu dla emerytów i rencistów odbyło się w hali widowiskowej Aqua Park w Żyrardowie (woj. mazowieckie). Jak podkreśliła wcześniej we wtorek minister rodziny i pracy Marlena Maląg, od tej pory dodatkowe świadczenie dla wszystkich emerytów i rencistów będzie “rozwiązaniem stałym, pewnym i gwarantowanym ustawą”. – Trzynasta emerytura to dodatkowe środki, które osoby starsze mogą przeznaczyć na dowolny cel – same najlepiej wiedzą, czego potrzebują, o czym marzą. Może dawno odkładany remont? Wyjazd? Nowy telefon z dobrym aparatem do uwieczniania chwil spędzanych z wnukami? Wierzę, że te pieniądze będą istotnym wsparciem – zaznaczyła minister rodziny. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.