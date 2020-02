Dogonili Dudę. Przełomowy sondaż prezydencki OKO.press. W I turze Duda zdobywa 41 proc. – mniej niż kiedykolwiek wcześniej. Ale w II turze tylko w parze z Biedroniem osiąga 50 proc. Z Kidawą-Błońską, Kosiniakiem-Kamyszem, a nawet z Hołownią ma przewagę ledwie 2 pkt proc., co oznacza statystyczny remis. Stracił poparcie młodych, zwłaszcza kobiet. Coś się wydarzyło między 10 a 20 lutego. Chyba nawet wiadomo, co Ukończony w sobotę 22 lutego prezydencki sondaż OKO.press przynosi przełomowe wyniki. Badanie przeprowadziła firma Ipsos, która zasłynęła wyjątkowo trafnym sondażem w czasie październikowych (2019) wyborów parlamentarnych. Sensacyjne są zwłaszcza sondażowe wyniki drugiej tury. I to podwójnie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

