Dokumenty czworga kandydatów złożone w PKW W poniedziałek złożone zostały dokumenty konieczne do rejestracji komitetu wyborczego kandydatki PO na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej – poinformowali rzecznik sztabu wyborczego Adam Szłapka i posłanka Aleksandra Gajewska. Dokumenty złożył też niezależny kandydat Szymon Hołownia. PKW zarejestrowała również komitety wyborcze Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL) i Krzysztofa Bosaka (Konfederacja). Wybory odbędą się 10 maja. – Ruszamy, jesteśmy pewni, że te wybory będą wygrane, pani marszałek jest codziennie w różnych miejscach w Polsce – powiedział rzecznik sztabu wyborczego Adam Szłapka przed siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej. Razem z posłanką Aleksandrą Gajewską poinformowali, że w poniedziałek złożone zostały dokumenty konieczne do rejestracji komitetu wyborczego kandydatki PO na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. – Jesteśmy gotowi, zmotywowani i chcemy zmiany w Pałacu Prezydenckim, wierzymy, że tę zmianę może przeprowadzić właśnie Małgorzata Kidawa-Błońska – powiedziała Aleksandra Gajewska.

