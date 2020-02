Donald Trump rozlicza za impeachment Ambasador USA w Unii Europejskiej Gordon Sondland został zdymisjonowany. Podczas procedury impeachmentu polityk zeznawał przeciwko prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi. Proces ws. ewentualnego złamania prawa przez prezydenta USA dwa dni temu dobiegł końca. – Przez kilka miesięcy byliśmy świadkami “polowania na czarownice” – mówił w czwartek Donald Trump. Polityk wyszedł ze starcia z demokratami jako zwycięzca, a teraz zaczęły się rozliczenia. “Zostałem dzisiaj poinformowany, że prezydent zamierza odwołać mnie, ze skutkiem natychmiastowym, ze stanowiska ambasadora Stanów Zjednoczonych w Unii Europejskiej” – czytamy słowa Gordona Sondlanda cytowane przez “New York Times” i wnp.pl. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

